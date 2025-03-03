Первопричиной всех современных конфликтов является борьба за ресурсы, которую США и Британия будут продолжать любыми средствами. Такое мнение в рамках круглого стола: "ОДКБ 2025: роль Кыргызстана в снижении региональных угроз в условиях нарастающего геополитического напряжения" высказал эксперт по экономике и госуправлению, д.э.н., доцент Алмаз Насыров.

"Современные геополитические реалии наглядно демонстрируют отсутствие равновесия сил. Кризисы стали многофакторными, затяжными и сложными для разрешения. Вице-президент США Вэнс на Мюнхенской конференции послал миру четкий сигнал об окончании консенсуса и переоценке устоявшихся норм мироустройства. Инструменты мягкой силы стали менее востребованы и отходят на второй план. Актуализировались более жесткие механизмы – силовая дипломатия Трампа наряду с применением подходов бизнеса в системе госуправления. С введением DOGE (Департамент государственной эффективности Илона Маска), фактически – нового менеджериализма, задан тренд, который ломает традиционную систему госуправления, и путем силовой дипломатии идет выжимка уступок. Безусловно, это отражается на мировых геополитических процессах", - отметил эксперт.

По его словам, сегодня актуальным становится новый тезис "безопасность в обмен на ресурсы". В этой связи на первый план выходит борьба за ресурсы, прежде всего за критические минералы, воду и углеводороды. Что наглядно демонстрируют конкретные примеров: стремление США к освоению критических металлов Украины; покупка Гренландии; принуждение Канады стать частью США и др.

"Если США начнет добычу критических металлов, в частности лития, на Украине, то Китай утратит монополию на поставки лития на американский рынок, что снизит экспортный потенциал КНР в данной отрасли. При этом подобные инсинуации демонстрируют посягательство на суверенитет малых и неразвитых стран путем оказания давления через торговые санкции и введения других ограничений под лозунгом демократии и обеспечения безопасности. Учитывая, что слабые государства сегодня подвергаются манипуляциям со стороны крупных геополитических игроков, преследующих цель получения критически важных ресурсов, перед малыми странами возникает реальная необходимость в интеграции, способной защитить не только их ресурсы, но и суверенитет", - поделился мнением Насыров.

Он пояснил, что в этой связи новая ресурсная парадигма, начинает процесс тектонических изменений в мировой геополитике, где сегодня демократическими лозунгами декорируют самые неустойчивые принципы.

"В виду повышенного интереса со стороны западных стран к ресурсным базам развивающихся стран возрастают риски и угрозы их безопасности. Увеличивается круг интересантов к ресурсам и стран в зоне ОДКБ, включая Кыргызстан. Такая ситуация в перспективе может создать новые вызовы для Организации договора коллективной безопасности, которые будут иметь экономическую основу. И которые встанут в один ряд с традиционными угрозами, такими как, терроризм и экстремизм, рост миграции, незаконный оборот наркотиков и оружия, риски биологической и информационной безопасности и так далее", - отметил спикер.

Учитывая, что перечень угроз в зоне ОДКБ увеличивается, а вопросы политики и безопасности становятся многофакторными и зависят от большего количества обстоятельств, ранее выработанные подходы будут нуждаться в модернизации. Это требует согласованности действий в укреплении безопасности и стабильности, усиления экономического сотрудничества и взаимодействия в других сферах.

"На данном этапе Организация договора коллективной безопасности пока еще далека от завершенности процессов институционального оформления. Сейчас идет ее активная адаптация к быстроменяющимся реалиям. Однако, создание в рамках ОДКБ новых механизмов показывает, что ее деятельность соответствует интересам всех стран-участниц. Кыргызстан в рамках председательства сможет сыграть активную роль в повышении укрепления безопасности и стабильности, углубления интеграции и сотрудничества между членами объединения, что в итоге позволит повысить стабильность в зоне ответственности Организации в целом", - добавил Насыров.

В свою очередь научный сотрудник Института стратегического анализа и прогноза (ИСАП) при КРСУ Павел Воробьев отметил, что сегодня роль гаранта региональной безопасности в Центральной Азии на себя примеряют многие международные и региональные объединения, однако дать реальные гарантии в условиях реальной геополитической турбулентности может только ОДКБ.

"Организация договора коллективной безопасности – единственная из региональных военно-политических структур имеет определенный опыт развертывания коллективных сил (ситуация в Казахстане в 2022 году). Также, согласно уставным документам, ОДКБ имеет право вмешиваться в случае возникновения внешней агрессии против одного из членов. Минус, что Узбекистан и Туркменистан не входят в ее состав. Но, на данный момент это единственная Организация, способная дать прямые военные гарантии странам ЦА", - подчеркнул эксперт.

Говоря о ШОС, он отметил, что в ее состав входят крупные мировые и региональные игроки, такие как Россия, Китай и Индия, однако целевое назначение ее создания, это, прежде всего, экономика, а потом уже политика и борьба с терроризмом.

"Шанхайская организация сотрудничества имеет потенциал для укрепления экономической и антитеррористической стабильности, но у нее нет четких механизмов или примеров его реализации. Тем более, что согласно уставным документам ШОС не гарантирует защиту в случае военной угрозы. И самое главное, имеют между членами ШОС (Индия/Пакистан, Индия/Китай) сегодня имеются серьезные противоречия", - напомнил эксперт.

Что касается Организации тюркских государств, то в последнее время в ее повестку довольно активно интегрируется политический компонент, связанный, в том числе и идеологической составляющей.

"ОТГ постепенно трансформируется в серьезную региональную структуру с определенными притязаниями на создание в будущем единого военно-политического блока под лидерством Турции. Но пока реальных механизмов для обеспечения и гарантирования безопасности в ЦА она не имеет. В том числе, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Турция является членом НАТО, соответственно любая обширная военно-политическая активность с турецкой стороны должна быть согласована с альянсом. Также надо отметить, что две страны, входящие в Организацию, – Узбекистан и Туркменистан на сегодняшний день фактически придерживаются военно-политического нейтралитета, что может негативно повлиять на возможное военное сотрудничество в рамках тюркского объединения", - добавил Воробьев.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".