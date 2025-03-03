Государственный долг Узбекистана превысил отметку $40 млрд

По состоянию на конец 2024 года государственный долг Узбекистана едва не достиг отметки $40,2 млрд, что составляет 35% валового внутреннего продукта страны. Такие сведения содержатся в отчетности Министерства экономики и финансов республики.

Как уточнили в ведомстве, на внешний долг приходится $33,7 млрд, на внутренний - около $6,5.

Причем основная часть внешнего долга номинирована в иностранной валюте. И почти вся его сумма - это долгосрочные заимствования, лишь $96 млн Узбекистану следует погасить в течение одного года.

Из отчета Минфина также следует, что около $18 млрд госдолга относятся к займам и кредитам с фиксированной процентной ставкой, $15,6 - с переменной ставкой и только $138 млн - к беспроцентным.

В конце 2023 года государственный долг республики составлял $34,9. Следовательно за год показатель вырос более чем на $5 млрд.

Независимый экономист Юлий Юсупов, комментируя статистику Минфина в своем публичном Telegram-канале, отметил, что погружение Узбекистана в долговую зависимость является негативным фактором. Причем, по его словам, проблема не столько в размерах госдолга и даже не в стоимости его обслуживания, а в том, куда направляются заимствованные деньги и какова отдача от их инвестирования.

Основная причина сложившейся ситуации - расширяющаяся власть государственной бюрократии над экономикой страны, которая остается нерыночной, так как ключевые решения принимают не частные субъекты, а чиновники. Экономист также подчеркнул рост государственных расходов, превышающих, по его данным, 40% ВВП, что является "абсолютно безумной цифрой для бедной экономики".

"И еще более страшное заключается в том, что не видно абсолютно никаких признаков того, что чиновники собираются останавливаться, сокращать госрасходы и госаппарат, кардинально менять методы государственного регулирования экономики. А это - катастрофа", - заключил Юсупов.

Источник: Фергана