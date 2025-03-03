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Российские торговые сети приглашают переработчиков и фермеров КР к работе

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- Светлана Лаптева
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Завтра 4 марта 2025 года состоится встреча между министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана и представителями торговых сетей Российской Федерации для заключения договоров на поставку пищевой продукции.

В этой связи пресс-служба Минсельхоза КР приглашает кыргызстанских переработчиков сельхозпродукции принять участие во встрече:

"Со стороны российских торговых сетей. таких как ТД "Доктор Аппетит" (торговая сеть "Верный"), ООО "ТК Меридиан", ООО "Продовольственная компания", ООО "Флагман", ТПК "Бест" есть заинтересованность в покупке свежих и переработанных овощей и фруктов.

Встреча пройдет в конференцзале Службы водных ресурсов. Просим принять участие все заинтересованные предприятия пищевой промышленности. За дополнительной информацией обращаться по тел. 0557557529. Адрес: ул. Токтоналиева 4а (3 этаж)".


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URL: https://www.vb.kg/443481
Теги:
Россия, сельское хозяйство, сотрудничество, Кыргызстан
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