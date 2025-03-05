Палестино-израильский фильм "Нет другой земли" получил "Оскара"

В Лос-Анджелесе завершилась 97-я церемония вручения премии "Оскар". Статуэтку за "Лучший фильм" получила картина Шона Бейкера "Анора". Лента была представлена в шести номинациях и победила в пяти из них.

"Анора" также получила премии за:

Лучшую женскую роль (Майки Мэдисон);

Лучшую режиссуру;

Лучший оригинальный сценарий;

Лучший монтаж.

Российский актер Юра Борисов был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в "Аноре". Награду получил Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль".

Фильм "Бруталист" получил три премии. В их числе лучшая мужская роль (Эдриен Броуди), лучшая операторская работа (Брэди Корбет) и лучший саундтрек (Дэниел Блумберг).

Лучшим международным фильмом стала лента бразильского режиссера Вальтера Саллеса "Я все еще здесь". "Оскар" за лучший документальный фильм получила лента палестино-израильского коллектива "Нет другой земли", за лучший анимационный фильм - "Поток" латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса.

Источник: Коммерсантъ