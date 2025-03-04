Из-за канала Куштепа Узбекистан рискует остаться без воды

В XX веке государства и корпорации ожесточённо конкурировали за нефть - главный стратегический ресурс эпохи индустриализации. В XXI веке на первый план выходит другой, ещё более ценный ресурс - вода. Теперь битва идёт не за баррели, а за чистые источники, доступ к питьевой воде и технологии её сохранения. Вода - это новая нефть, и борьба за неё уже началась.

Сырдарья и Амударья - две крупнейшие реки Центральной Азии, питающие страны региона. Амударья, берущая начало в горах Памира, формируется при слиянии рек Пяндж и Вахш. Она пересекает Таджикистан, Афганистан, Узбекистан и Туркменистан, прежде чем впасть в бывшее Аральское море. Любые изменения в распределении её вод несут потенциальные угрозы экосистемам и экономике этих стран.

Один из ключевых водных объектов региона - Каракумский канал (бывший Ленинский) - обеспечивает 80% потребности воды Туркменистана. Протяжённость канала составляет 1 375 км, а объём забора воды из Амударьи достигает 500 кубометров в секунду. Однако новая угроза для региона связана с другим водным проектом - Куштепа, каналом, который Афганистан активно строит с 2021 года.

Куштепа - крупнейший инфраструктурный проект Афганистана в сфере водных ресурсов. Строительство ведётся без бетонирования берегов и русла, что приводит к значительным потерям воды. При этом его пропускная способность составит 600 кубометров воды в секунду, что превышает расход реки Чирчик в 2,5 раза.

Доктор философии по техническим наукам, преподаватель Собир Мамадиёрович Кодиров объясняет: "Этот канал строится без укреплений, вода направляется в песчаные территории, и значительная её часть просто уйдёт в почву. Однако основная проблема в том, что Узбекистан и Туркменистан останутся без необходимых объёмов воды для сельского хозяйства и питьевого водоснабжения. У Афганистана нет инфраструктуры для использования воды. У них есть канал, но нет системы насосных станций и инфраструктуры для доставки воды на поля. Это как если бы у вас был гараж, но не было машины.

Если Куштепа заработает на полную мощность, последствия будут катастрофическими: Резкое падение уровня воды в Амударье скажется на снабжении водой регионов Узбекистана и Туркменистана. Остановится работа насосных станций, так как заборные сооружения окажутся выше уровня реки. Усилится засуха, особенно в Каракалпакстане, а Аральское море будет высыхать ещё быстрее. Увеличится число пыльных бурь. Может обостриться международная напряжённость из-за конкуренции за водные ресурсы. Возможны экономические санкции против Афганистана со стороны соседних стран.

Узбекистан уже предпринимает шаги для предотвращения кризиса. В 2023 году Абдулазиз Камилов провёл переговоры в Кабуле, где обсуждалось водное сотрудничество. Однако необходимо действовать комплексно: необходимо добиться международного соглашения по использованию трансграничных вод. Следует предложить Афганистану совместные проекты по модернизации системы водоснабжения, включая строительство плотин и резервуаров. Важно внедрять технологии по снижению потерь воды и эффективному использованию водных ресурсов. Экспорт электроэнергии может стать рычагом воздействия на Афганистан.

Водный кризис - это серьёзный вызов, требующий решительных и продуманных действий. История показывает, что Узбекистан всегда находил компромиссы даже в самых сложных ситуациях. Надеемся, что Узбекистан не останется без воды в ближайшие 10 лет.

Источник: kun.uz