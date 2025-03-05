Узбекистан хочет достичь товарооборота в 3 млрд долларов с Афганистаном

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл встречу с делегацией во главе с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, делегация Афганистана находилась с визитом в Международном торговом центре "Термез" в Сурхандарьинской области. Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двусторонних узбекско-афганских торгово-экономических отношений. Были намечены конкретные меры по увеличению товарооборота до 3 млрд долларов.

Наряду с торговлей, рассмотрены дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и кооперационных связей в сфере сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслей промышленности.

На полях визита были организованы переговоры в формате "B2B" с участием около 60 предпринимателей с каждой из сторон, где деловые круги получили возможность наладить новые связи и обсудить практические аспекты реализации новых совместных проектов и торговых контрактов, говорится в сообщении.