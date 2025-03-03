ГКНБ задержал гражданина КР за призывы к массовым беспорядкам

При попытке покинуть территорию Кыргызстана через международный аэропорт "Манас" по маршруту "Бишкек-Москва" задержан владелец деструктивного аккаунта в социальной сети "Facebook" гражданин КР - Б.Ж.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что Б.Ж.А. посредством своего аккаунта в социальной сети "Facebook" на регулярной основе занимался публикацией провокационного контента в целях дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и организации массовых беспорядков.

Первомайским районным судом в отношении "Б.Ж.А." избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 ГСИН.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за организацию и участие в массовых беспорядках, за которые законодательством КР предусмотрена уголовная ответственность.