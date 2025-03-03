В Таласской области выявили незаконные выплаты на 620 880 сомов

Прокуратура Айтматовского района Таласской области выявила факт незаконных выплат заработной платы работникам совета ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в результате государству был причинён ущерб в размере 620 880 сомов.

С 2017 года по январь 2025 года должностные лица районной госадминистрации незаконно перечисляли бюджетные средства, используя своё служебное положение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) и 379 (подделка документов) УК КР. Расследование поручено СС ОВД Айтматовского района.