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В Казахстане агрессивно настроенных учеников будут выявлять с помощью ИИ

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- Светлана Лаптева
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В школах Петропавловска Республики Казахстан запустили систему на базе искусственного интеллекта, определяющую учащихся с девиантным поведением, передает "Седьмой канал".

Как сообщает телеканал, в Петропавловске запущена система на базе искусственного интеллекта, определяющая учащихся с девиантным поведением. Отмечается, что причиной стала удручающая статистика - именно в этом регионе в прошлом году было зафиксировано около 50 правонарушений среди подростков.

В сюжете отмечается, что интеллектуальная система мгновенно фиксирует агрессивно настроенных учеников. После этого камера с функцией видеоанализа в течение 8 секунд отправляет сообщение в Telegram-бот директора школы, чтобы он мог оперативно среагировать на ситуацию.

За последние несколько месяцев искусственный интеллект, установленный в 25-й средней школе Петропавловска, выявил два подобных случая проявления агрессии.

"Мы рассмотрели эти два инцидента, которые были признаны потенциально опасными. Провели разбор ситуаций между детьми, показали видеозаписи, разобрались во всём, чтобы у родителей не возникло возражений, а дети смогли примириться. Все вопросы по профилактике буллинга были решены", - отмечает директор школы Сауле Турсынова.

В этой школе обучается около 800 детей, и их безопасность - в приоритете, говорят педагоги. Около 60 камер ведут круглосуточный мониторинг обстановки, из них 19 оснащены искусственным интеллектом.

При этом в прошлом году в регионе зафиксировали почти 50 правонарушений среди подростков. Поэтому проект впервые запущен именно в Северо-Казахстанской области. Пока система работает в четырех школах и одном детском саду.

"К большому сожалению, в 2024 году мы находились в красной зоне по правонарушениям среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. Поэтому принимаются все меры для обеспечения безопасности наших детей. В ближайшем будущем мы планируем подключить к данной системе все школы города Петропавловска. В настоящее время решается вопрос финансирования", - рассказала заместитель руководителя управления по техническому образованию СКО Динара Анафина.

По данным управления образования, систему "умной" безопасности на основе искусственного интеллекта планируют внедрить в 35 школах. На это, как отмечается в сюжете, потребуется около 70 миллионов тенге.

Весной прошлого года сообщалось, что в Петропавловске 18-летнего школьника подозревают в нападении с ножом на 19-летнего парня. Пострадавший попал в больницу, а подозреваемого арестовали. А зимой 2023 года в одной из школ Петропавловска произошло нападение на детей с ножом и топором. Пострадали трое. Двоих из них госпитализировали в больницу, одному оказали помощь и отпустили домой. По информации прокуратуры Северо-Казахстанской области, подозреваемым оказался ученик 9 класса этой же школы. Его задержали. По данному факту было начато досудебное расследование по статье - "Покушение на убийство". Недавно в Астане на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

Читайте больше: https://www.nur.kz/society/2224785-agressivno-nastroennyh-uchenikov-budut-vyyavlyat-s-pomoshchyu-ii-v-shkolah-petropavlovska/

Источник: nur.kz


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URL: https://www.vb.kg/443498
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