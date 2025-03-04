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200 коз кыргызской пуховой породы из Баткена доставили в Джеты-Огуз

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- Светлана Лаптева
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Для укрепления базы опытной станции "Оргочор" по разведению овец Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Государственным предприятием "Кыргызмамасылтукумзаводу" при Департаменте племенного животноводства, пастбищ и кормов с целью популяризации пуховых коз завезено 200 коз кыргызской пуховой породы, которые были выращены в филиале государственного племенного завода "Тегирмен-Башы" в Баткенской области.

На сегодняшний день государственный племенной завод филиал "Тегирмен-Башы" разводит около 2000 кыргызской породы коз и дает до 500-600 кг пуха, а на государственном племенном заводе "Оргочор" разводятся 2 лошади и около 1000 овец кыргызской горной мериносовой породы.

Кроме того, в государственный племенной завод филиал "Нарын" было доставлено 5 лошадей новой кыргызской породы, выращенных в государственном племенном заводе филиале "Талас".

Целью данного мероприятия является укрепление материально-технической базы для развития государственных племенных заводов и распространение племенных сельскохозяйственных животных.


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URL: https://www.vb.kg/443501
Теги:
Баткенская область, животные
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