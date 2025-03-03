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В Бишкеке мужчина силой отобрал телефон, но был задержан оперативниками

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- Назгуль Абдыразакова
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Задержан подозреваемый в грабеже с применением силы в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 25 февраля в милицию обратилась гражданка И.А., сообщив, что около 20:00 возле магазина на улице М.Гвардия неизвестный применил силу и открыто завладел её мобильным телефоном iPhone 14 Pro, после чего скрылся.

Следственная служба возбудила уголовное дело по статье 206 УК КР (грабеж).

Оперативники УВД по горячим следам установили и задержали подозреваемого - К.Н., 1982 года рождения. Его доставили в следственную службу и водворили в ИВС. .

В ходе расследования милиционеры обнаружили и изъяли похищенный телефон. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от действий злоумышленника, просят сообщить информацию по номерам: 0 (709) 11-17-17 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/443508
Теги:
грабеж, задержание, Первомайский район, Бишкек
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