В ЖК поддержали расширение бесплатной юрпомощи родителям детей с ОВЗ

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 4 марта рассмотрел и одобрил законопроект "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической помощи" в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, инициаторы законопроекта - депутаты Айсулуу Мамашова, Дастан Бекешев, Эльдар Абакиров, Алишер Эрбаев , Пархад Тулендыбаев, Сеидбек Атамбаев, Илимбек Кубанычбеков, Ырысбек Атажанов, Бактыяр Калпаев, Эмиль Токтошев, Алишер Козуев, Шарапаткан Мажитова, Гулкан Молдобекова, Айбек Алтынбеков, Азамат Исираилов, Чингиз Айдарбеков, Эльвира Сурабалдиева, Жанарбек Акаев, Нилуфар Алимжанова.

Один из инициаторов, депутат Айсулуу Мамашова отметила, что законопроектом предлагается расширить категории гражданских дел, по которым предоставляется бесплатная квалифицированная юридическая помощь родителям или опекунам детей с инвалидностью, вне зависимости от уровня их дохода.

Предлагается предоставлять квалифицированную юридическую помощь по искам о расторжении брака, лишении родительских прав, взыскании алиментов, определении места жительства детей, определении порядка общения с ребенком, содержании своих детей материально и обеспечение жильем, содержании своих детей в обучении дошкольном, общем (начальное, основное и среднее), профессиональном (начальное, среднее и высшее) образование в образовательных организациях всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, взыскании дополнительных расходов в твердой денежной сумме.

В ходе обсуждения депутаты Дастанбек Джумабеков, Карим Ханджеза уточнили ряд вопросов по данному проекту закона.

Наряду с этим, комитет рассмотрел и одобрил законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере подготовки кадров новой генерации для государственной службы и муниципальной службы (в законы Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", "Об образовании"), "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об основах амнистии и порядке ее применения" в третьем чтении.