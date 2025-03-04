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ФОМС разъяснил бесплатные медицинские услуги при плановой госпитализации

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- Назгуль Абдыразакова
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Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает, что при плановой госпитализации застрахованные граждане, а также незастрахованные, которые внесли сооплату, имеют право на ряд медицинских услуг без дополнительной оплаты. Среди них: ежедневный осмотр врача, консультации, лечение, включая операции и наркоз, лабораторно-диагностические исследования, медикаментозное лечение, перевязки и реабилитация.

По данным ведомства, каждое отделение стационара размещает актуальный список бесплатных лекарств на видном месте. Если необходимый препарат отсутствует, медицинский работник обязан объяснить причину его недоступности.

ФОМС призывает пациентов быть информированными о своих правах и обращаться к лечащим врачам или администрации больницы для уточнений. Для получения дополнительной информации можно звонить на круглосуточную горячую линию ФОМС по номеру 113 (звонки бесплатные).


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URL: https://www.vb.kg/443524
Теги:
лекарства, Кыргызстан, больница, ФОМС
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