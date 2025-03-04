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Минэнерго призывает кыргызстанцев экономно использовать электроэнергию

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министерство энергетики Кыргызской Республики находится на пороге успешного выхода из осенне-зимнего периода 2024-2025 годов. Если погода потеплеет, сразу начнутся подготовительные работы к следующему осенне-зимнему периоду. На 2025 год Министерством поставлены планы по реализации крупных проектов и бесперебойному обеспечению населения электроэнергией, повышению генерации.

В настоящее время Министерство призывает население экономно использовать электроэнергию. Экономия электроэнергии - требование сегодняшнего дня.

20 февраля 2025 года один из гидроагрегатов Токтогульской ГЭС был передан на реконструкцию, мощность была снижена на 300 МВт.

А 10 марта один гидроагрегат Уч-Коргонской ГЭС будет передан на реконструкцию, мощность будет сокращена на 45 МВт.

На сегодняшний день в рамках проекта реконструкции Токтогульской ГЭС начаты работы по замене последнего четвертого гидроагрегата.

После завершения реконструкции мощность Токтогульской ГЭС увеличится еще на 60 МВт. Проект реконструкции с заменой всех 4 гидроагрегатов ТГЭС полностью завершен, и к 2025 году мощность станции составит 1440 МВт. Добавлены дополнительные 240 МВТ мощности.

А 10 марта 2025 года второй гидроагрегат Уч-Коргон ГЭС будет передан на реконструкцию. После реконструкции мощность гидроагрегата ГЭС увеличится на 9 МВт. Изношенные гидроагрегаты ни разу не подвергались реконструкции с момента строительства ГЭС в 1962 году.

Основной целью реконструкции является обновление изношенного оборудования, повышение мощности ГЭС и выработка дополнительной электроэнергии для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии населению. Завершить реконструкцию планируется к декабрю 2025 года.

В связи с этим Министерство просит всех абонентов экономить электроэнергию в утренние часы с 7:00 до 9:00 и вечерние часы с 18:00 до 21:00. Из-за интенсивного использования электричества в это время система может быть перегружена. Поэтому в этих часах отключение всего оборудования, работающего от электричества, в одно и то же время предотвращает скачки напряжения.

Министерство энергетики в целях успешного прохождения осенне-зимнего периода призывает население заранее использовать альтернативную электроэнергию, учитывая необходимость бесперебойного электроснабжения и восполнения мощности выведенных из эксплуатации гидроагрегатов.


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URL: https://www.vb.kg/443525
Теги:
энергетика, Кыргызстан
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