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В Бишкеке обучают специалистов по безопасности пищевых продуктов

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- Назгуль Абдыразакова
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Всемирная организация здравоохранения в Кыргызстане в сотрудничестве с Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения провел семинар, направленный на укрепление потенциала лабораторий по безопасности пищевых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ. По ее данным, в ходе мероприятия были представлены два новых нормативных документа: Сборник схем санитарно-бактериологических исследований пищевых продуктов и Сборник по контролю качества химического анализа пищевых продуктов.

Семинар предоставил платформу для укрепления возможностей лабораторий в тестировании питьевой воды и пищевых продуктов на бактериологические и санитарно-химические показатели. Кроме того, он способствовал повышению квалификации специалистов лабораторий, обеспечивая своевременное и эффективное реагирование на вызовы в области безопасности пищевых продуктов.

"Обеспечение безопасности пищевых продуктов – важнейший приоритет в сфере общественного здравоохранения. Укрепление лабораторного потенциала необходимо для выявления и предотвращения пищевых заболеваний, что в конечном итоге защищает здоровье населения. ВОЗ продолжит поддерживать Кыргызстан в создании надежной системы безопасности пищевых продуктов", – отметил Д-р Ливиу Ведраско, представитель ВОЗ в Кыргызстане.

Мероприятие, прошедшее в Бишкеке, собрало более 30 специалистов в области безопасности пищевых продуктов и лабораторных экспертов из различных секторов, включая ветеринарные службы, здравоохранение, Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции, Министерство здравоохранения, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Участие различных ведомств подчеркнуло важность межсекторального сотрудничества в сфере безопасности пищевых продуктов.

В продолжение данной инициативы аналогичный семинар состоится 18 марта в городе Ош, ориентированный на специалистов южного региона Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/443528
Теги:
ВОЗ, Кыргызстан, здоровье, продовольственная безопасность
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