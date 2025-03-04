Кыргызстан и Таджикистан планируют возобновить авиасообщения

В Душанбе в рамках рабочего визита председатель кабинета министров - руководитель Администрации президента Адылбек Касымалиев провел встречу в узком формате с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

Как сообщили в кабмине, Адылбек Касымалиев, выразив признательность за теплый прием, подчеркнул приоритетность развития добрососедских отношений со странами Центральной Азии, в том числе с Таджикистаном, в рамках внешней политики Кыргызстана. Он передал теплые приветствия от президента Садыра Жапарова президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

В ходе конструктивного диалога стороны детально обсудили широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, особое внимание уделив перспективам развития торгово-экономических связей. В частности, была подчеркнута общая цель по увеличению товарооборота между странами до 500 миллионов долларов США к 2030 году.

Кыргызская сторона подтвердила готовность выступить в качестве эффективного связующего звена для поставок таджикской продукции на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выразила заинтересованность в изучении таджикского опыта в области переработки сельскохозяйственной продукции.

Значительное внимание было уделено успешному сотрудничеству в энергетической сфере, а также подчеркнута важность скорейшей реализации проекта "CASA-1000". Стороны отметили необходимость возобновления прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Таджикистаном, как важного фактора активизации двусторонних связей.

В завершение, собеседники подтвердили общую уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного партнерства между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также отметили особую значимость культурно-гуманитарного сотрудничества и необходимость поддержки распространения общего культурного наследия среди молодого поколения.