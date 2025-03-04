Бишкекчанин обманул бизнес-партнера на 1,4 млн сомов

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 1,4 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского района.

По её данным, в милицию обратился гражданин Д.Э., который сообщил, что гражданин Т.О. завладел его денежными средствами в размере 1 410 000 сомов. Это произошло в период с 14 апреля по 10 ноября 2024 года, когда Т.О. убедил потерпевшего вложить деньги в совместный бизнес по пошиву одежды с последующей перепродажей её в Россию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиция задержала гражданина Т.О., 1992 года рождения, который был водворен в ИВС.

Расследование продолжается.