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Бишкекчанин обманул бизнес-партнера на 1,4 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 1,4 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского района.

По её данным, в милицию обратился гражданин Д.Э., который сообщил, что гражданин Т.О. завладел его денежными средствами в размере 1 410 000 сомов. Это произошло в период с 14 апреля по 10 ноября 2024 года, когда Т.О. убедил потерпевшего вложить деньги в совместный бизнес по пошиву одежды с последующей перепродажей её в Россию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиция задержала гражданина Т.О., 1992 года рождения, который был водворен в ИВС.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/443532
Теги:
бизнес, задержание, мошенничество, Бишкек, милиция
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