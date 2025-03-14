В Бишкеке в "Корейском саду мира" уже проходят экскурсии

В 2021 году в НИИ Ботанический сад им. Э. Гареева НАН КР поступило письмо из МИД КР с предложением о сотрудничестве со странами Юго-Восточной Азии, в частности с Республикой Корея. Руководство Ботанического сада поддержало эту идею, и в итоге донором проекта стала провинция Кёнгидо в Республике Корее. Пресс-секретарь НИИ Ботанического сада Элина Стейнберг рассказала vb.kg на какой стадии сейчас находится проект.

По ее словам, дендрарий-заповедник построен по ботанико-географическому признаку.

"Для создания экспозиции "Корейский сад мира" был выбран сектор Дальнего Востока, который находится в юго-восточной части дендрария, и представлен древесными растениями этого региона, в том числе и Корейского полуострова.

На этой территории имеется железобетонная чаша водоёма для украшения ландшафта, который накануне начала проекта был очищен от веток и мусора силами сотрудников лаборатории и при помощи организации "Эко-город", но требует ремонта для дальнейшего использования с посадкой в нем водных растений.

Идея проекта в том, чтобы на прилегающей к водоему части территории сектора Дальнего Востока создать экспозицию, сконцентрировав там растения с Корейского полуострова, проложить извилистые дорожки, установить декоративные скамейки и пагоду в корейском стиле. А также заложить питомник для выращивания растений, дополняющих эту экспозицию с привлечением травянистых растений Корейского полуострова.

Пополнение коллекции является важной частью проекта. И, хотя за время существования Ботанического сада здесь собрана большая коллекция деревьев, кустарников и лиан Корейского полуострова (ель корейская, барбарис корейский и его пурпурная форма, груша уссурийская, вейгелы цветущая и ранняя, сирень амурская, кельрейтерия метельчатая, бархат амурский, красивоплодник двухвильчатый, дейция амурская и многие другие), испытание новых видов остаётся основной задачей сада.

В 2021 году была проведена инвентаризация растений в секторе Дальнего Востока - составлен список растений флоры Корейского полуострова для данной экспозиции. Активное участие в создании сада приняли сотрудники Лаборатории древесных и кустарниковых растений: главный научный сотрудник, кандидат биологических наук Андрейченко Л.М., старший научный сотрудник Малосиева Г.В., агроном Жоокаев С.Ж. Территория была очищена от сорной растительности. Установлен памятный камень.

В 2022 году продолжалась очистка территории согласно плану работ: убраны сухие и самосевные деревья, кустарники, лианы, проводились: прополка, полив, обработка растений от вредителей и болезней, и дальнейшая расчистка. Намеченные дорожки засыпаны мульчей из измельчённых веток.

Благодаря проекту в местных питомниках в апреле, сентябре и октябре 2022 года были закуплены растения для создания данной экспозиции. Часть растений взята из дендрария-заповедника и лаборатории цветочно-декоративных растений.

Ландшафтными дизайнерами Ботанического сада был разработан план посадок растений. После разметки посадочных мест растения были высажены (555 экземпляров). Из различных сортов гибискуса сирийского создана целая аллея. Ведь цветок гибискуса является национальным цветком Республики Корея. Он символизирует верность, постоянство, терпение и утончённую красоту.

Весной 2023 года высажены 30 экземпляров растений, выращенных в дендрарии-заповеднике. Это можжевельник Саржента, сирень гималайская, туевик долотовидный, кипарисовик горохоплодный и др", - сказала она.

С августа 2023 года проект со стороны Ботанического сада курирует и. о. директора, кандидат биологиеских наук Хегай Иван Валерьевич.

"Осенью 2023 года волонтёрами из Республики Корея в экспозицию были высажены приобретённые ими 100 экземпляров различных сортов можжевельников, гортензий, спирей и др. Строительная компания, принявшая участие в создании сада, купила и посадила 10 сортовых клёнов, 10 экземпляров вишни мелкопильчатой сорта "Royal Burgundy" (сакура). Был сделан информационный стенд о проекте, а также смонтирована система капельного орошения.

В 2023-24 годах продолжалась реализация проекта "Корейский сад мира". Отремонтирован слив из пруда и подводящий арык. Пруд подготовлен к ремонту.

В 2024 году специалистами из Республики Корея установлены: ворота, пагода, декоративные стенки, скульптура и др. Продолжалась очистка территории от самосевной растительности, прополка и полив данного участка. Для проведения всех агротехнических мероприятий привлекались все сотрудники лаборатории. В ходе проведения работ еженедельно проводилось фотографирование и создавался фотоотчёт.

В августе 2024 года сотрудники лаборатории Малосиева Галина, Жоокаев Сталбек, Асанкулов Анарбек работали на данной экспозиции с волонтёрами из Республики Корея в рамках Международного проекта сотрудничества Кёнгидо (Gyeongii-do) в целях развития 2024. "Специальная молодёжная делегация Кёнгидо по вопросам изменения климата". Курировала работу организация KHAIHA KG.

Для молодежи была организована экскурсия по дендрарию-заповеднику. Сотрудники провели ознакомление с работой семенной лаборатории и методикой изготовления гербария. Перед агротехническими мероприятиями на экспозиции "Корейский сад мира" был проведён инструктаж по технике безопасности. Представители молодежной организации провели прополку сорняков, очистку центральной аллеи, посадку коллекционных растений, приобретённых за счёт данного проекта - 52 экземпляра 33 наименований деревьев и кустарников. На 115 коллекционных растений повесили этикетки с названиями.

На новой экспозиции "Корейский сад мира" уже проводятся экскурсии, несмотря на то, что здесь предстоит ещё долгая работа. Многие посаженные по проекту растения хорошо прижились, цветут. Это, в частности, магнолия Лебнера, боярышник средний "Pauls Scarlet", сорта гортензии метельчатой, спиреи сиренецветная и сливолистная, вишня мелкопильчатая (сакура) и др.

Надеемся, что этот проект будет продолжен. Благодаря ему в Ботаническом саду создаётся прекрасная экспозиция - "Корейский сад мира", а коллекционный фонд пополняется новыми видами и сортами.

Вторым немаловажным направлением сотрудничества с Республикой Корея у Ботнического сада было проведение посадки плодовых культур. Осенью 2024 года были высажены на площади 6 га в количестве 2000 штук сливы сорта: Лето, Елена, Виктория, Ккыргызская превосходная, Кабардинская, Стенли, Анна Шпет и 1000 штук яблони сортов: Ред Делишес, Семиренко, Каравелла.

Партнеры уверены, что многогранное и взаимовыгодное сотрудничество приведет компаньонов на высочайший уровень многосторонних связей для продвижения научных исследований дружественных стран", - добавила Элина Стейнберг.