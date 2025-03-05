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"Переговоры важнее конфликтов – граница с Таджикистаном решена"

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Кыргызстан долгие годы решал пограничные споры с соседними государствами, и граница с Таджикистаном оставалась одной из самых сложных. Теперь, благодаря дипломатическим усилиям, этот вопрос закрыт, что открывает новые перспективы для развития приграничных регионов. Однако в обществе продолжаются споры о достигнутых договоренностях. Почему это решение стало историческим, и как оно повлияет на будущее страны? Об этом своим мнением поделился житель Ноокатского района Ошской области Зайнабидин Айдаров.

"Пограничные вопросы всегда были одними из самых сложных в истории. Если взглянуть на прошлое, можно увидеть, что наибольшего успеха добивались те, кто решал конфликты путем диалога, а не оружия.

После обретения независимости Кыргызстан столкнулся с серьезными вызовами в вопросе делимитации и демаркации границ. За прошедшие годы многие спорные моменты удалось урегулировать дипломатическим путем. Однако граница с Таджикистаном оставалась особенно сложной. К сожалению, долгие годы ситуация лишь усугублялась.

Сегодня важно признать, что действующее руководство страны во главе с президентом Садыром Жапаровым и главой ГКНБ Камчыбека Ташиева взяло на себя ответственность за окончательное решение этого вопроса. Этот шаг можно расценивать как важнейший вклад в безопасность страны и стабильность в регионе.

Тем не менее, в обществе звучат разные мнения. Некоторые под предлогом свободы слова пытаются подвергать сомнению достигнутые договоренности. Однако если внимательно проанализировать мнения, высказанные в СМИ и социальных сетях, можно заметить, что подавляющее большинство граждан положительно оценивают урегулирование границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Я убежден, что решение этого вопроса было лишь вопросом времени. Теперь у Баткенской области появятся новые возможности для социально-экономического развития, привлечения отечественных и иностранных инвестиций, создания рабочих мест. Но самое главное - мир и стабильность для будущих поколений", - говорит Айдаров.

Материл подготовил: Абдыразаков Толонбай


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URL: https://www.vb.kg/443554
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, граница, Ноокатский район, президент, Таджикистан, Кыргызстан
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