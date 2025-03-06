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Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ

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- Светлана Лаптева
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Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную РФ резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, запросив тем самым проведение торжественного заседания ГА в память о жертвах того конфликта, передает корреспондент РИА Новости.

Резолюцию подготовила РФ в соавторстве с десятками государств, в том числе Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, КНР, Киргизией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, КНДР и Ираном. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью "РИА Новости" ранее призывал членов ООН поддержать документ и "отдать таким образом дань памяти всем, кто положил свои жизни на алтарь борьбы за мир без нацизма".

Принятой резолюцией ГА ООН, среди прочего, просит председателя директивного органа Всемирной Организации провести "специальное торжественное заседание ГА в память обо всех жертвах Второй мировой войны в течение второй недели мая в 2025 году и впоследствии проводить такие заседания каждые пять лет".

Также документом предлагается всем членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам "соответствующим образом" отмечать 8-9 мая как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Преамбулой документа Генассамблея, в частности, призвала членов Всемирной Организации делать "все возможное" для того, чтобы воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения.

Резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер.


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URL: https://www.vb.kg/443556
Теги:
ВОВ, Россия, ООН
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