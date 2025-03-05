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ГКНБ задержал главу "Кыргызлото" за взятку

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- Бермет Таалайбекова
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ГКНБ выявил коррупционную схему в государственном предприятии "Государственная лотерейная компания" (далее – Кыргызлото). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что его руководитель К.В.В. вымогал 10 тыс. долларов у инвесторов, желающих вложить средства в развитие лотерейного бизнеса, а также требовал откаты с продажи билетов.

3 марта в рамках расследования он был задержан с поличным при получении части суммы и водворён в СИЗО ГКНБ. Следственные органы продолжают работу по установлению других причастных к преступлению лиц.


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URL: https://www.vb.kg/443562
Теги:
ГКНБ, задержание, взятка, лотерея, Кыргызстан
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