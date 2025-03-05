В Бишкеке наградили школьников, нашедших закладку

В Бишкеке наградили школьников, которые нашли закладку и сообщили об этом в милицию. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского РОВД.

От имени начальника РОВД Эрназара Дуйшекеева была выражена благодарность школьникам за помощь в раскрытии преступлений, проявленную гражданскую ответственность и участие в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"Ваши действия - пример высокой гражданской позиции и ответственности перед обществом. Мы гордимся вашим вкладом в эту борьбу и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в учёбе и благополучия!" - отметили сотрудники милиции.