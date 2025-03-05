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Эмиль Чакибаев назначен акимом Ноокатского района

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- Бактыгуль Акжолова
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Чакибаев Эмиль Акжолтоевич назначен главой государственной администрации – акимом Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, соответствующее подписал глава государства Садыр Жапаров.

Справка: Чакибаев Эмиль Акжолтоевич родился в 1982 года в селе Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области. В 2003 году окончил Кыргызский Национальный Университет им. Ж.Баласагына по специальности "Математические методы и исследование операций в экономике", в 2007 году - Академию управления при Президенте Кыргызской Республики, в 2014 году снова в КНУ им. Ж.Баласагына по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2003 году заместителем председателя крестьянского хозяйства "Кок-Жар". Работал в Кок-Жарском айыл окмоту ОсОО "Лианур" Аламудунской районной госадминистрации, был инспектором в госкомитете по налогам и сборам. С 2013 по 2019 год дважды избирался главой Кок-Жарского айыл окмоту. С сентября 2019 по июнь 2021 года - первый заместитель акима Аламудунского района. С августа 2021 года по настоящее время - советник генерального директора ОсОО "MAKSAT JOB LTD".

Ранее эту должность занимал Жакыпбек Субагожоев.


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URL: https://www.vb.kg/443567
Теги:
аким, назначение, Ноокатский район, Ошская область
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