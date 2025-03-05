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Кыргызская Премьер-Лига-2025 :"Дордой" сыграл вничью, а "Алай" победил

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- Самуэль Деди Ирие
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В Кыргызстане стартовал новый сезон национального чемпионата по футболу – Кыргызская Премьер-Лига (КПЛ) - 2025 года. В первом туре состоялось несколько интересных матчей, в том числе южное дерби.

Действующий чемпион страны "Дордой" начал защиту титула с нулевой ничьй против дебютанта КПЛ – "ОшМУ". Футболисты столичного клуба активно атаковали, но команда из Оша сумела организовать грамотную оборону, и матч завершился без голов.

Главное противостояние тура – южное дерби между "Алаем" и "Нефтчи" – завершилось победой ошской команды со счетом 2:0. "Алай" доминировал на протяжении большей части игры и сумел одержать важную победу в стартовом туре.

Кроме того, в КПЛ-2025 дебютировали четыре новых клуба: "Азиягол", "Бишкек Сити", "Барс" и "Узген". Полные результаты первого тура пока не опубликованы.

Следующий тур обещает быть не менее интересным. Команды продолжат борьбу за чемпионство, а болельщики с нетерпением ждут новых захватывающих матчей.


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URL: https://www.vb.kg/443570
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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