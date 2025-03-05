В Новосибирске обсудили права мигрантов и защиту прав детей из КР

По инициативе генерального консульства Кыргызской Республики в городе Новосибирск состоялся рабочий визит руководителя Представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации Жаркын Галиевой. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным пресс-службы, в ходе визита были организованы встречи с гражданами Кыргызстана, целью которых было разъяснение необходимости урегулирования правового положения для законного пребывания в Российской Федерации. Одним из ключевых событий стало расширенное собрание с участием генерального консула КР в городе Новосибирск Айдара Айдарбекова и Жаркын Галиевой.

Основное внимание на встрече было уделено разъяснению порядка легализации правового статуса граждан КР согласно Указу Президента РФ №1226 от 30.12.2024 года, а также обсуждению других актуальных вопросов пребывания граждан Кыргызской Республики на территории России.

Помимо этого, состоялись встречи с уполномоченным по правам человека Новосибирской области Еленой Зыряновой и уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко. С ними обсуждались вопросы защиты прав трудовых мигрантов, легализации их статуса, а также поддержка прав несовершеннолетних граждан Кыргызской Республики, включая обеспечение их доступа к образованию и медицинским услугам.