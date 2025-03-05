Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 91.37 - 92.37

В Новосибирске обсудили права мигрантов и защиту прав детей из КР

160  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По инициативе генерального консульства Кыргызской Республики в городе Новосибирск состоялся рабочий визит руководителя Представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации Жаркын Галиевой. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным пресс-службы, в ходе визита были организованы встречи с гражданами Кыргызстана, целью которых было разъяснение необходимости урегулирования правового положения для законного пребывания в Российской Федерации. Одним из ключевых событий стало расширенное собрание с участием генерального консула КР в городе Новосибирск Айдара Айдарбекова и Жаркын Галиевой.

Основное внимание на встрече было уделено разъяснению порядка легализации правового статуса граждан КР согласно Указу Президента РФ №1226 от 30.12.2024 года, а также обсуждению других актуальных вопросов пребывания граждан Кыргызской Республики на территории России.

Помимо этого, состоялись встречи с уполномоченным по правам человека Новосибирской области Еленой Зыряновой и уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко. С ними обсуждались вопросы защиты прав трудовых мигрантов, легализации их статуса, а также поддержка прав несовершеннолетних граждан Кыргызской Республики, включая обеспечение их доступа к образованию и медицинским услугам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443580
Теги:
дети, Россия, Кыргызстан, Мигрант, МИД, Минтруда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  