В КР до 1 апреля можно легализовать товары без первичных документов

В целях соблюдения налогового законодательства и упрощения процесса легализации товаров для налогоплательщиков, осуществляющих торговую деятельность по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога (по ставкам 0%, 0,1%, 0,5% и 1%), а также в зонах торговли с особым режимом, вводится новый бумажный документ – документ оприходования. Об этом сообщает пресс-служба ГНС. По ее данным, этот документ позволяет легализовать товарные операции, улучшить учетные процессы и снизить риски для бизнеса.

Документ оприходования – это официальный документ, который дает возможность зарегистрировать товары, если отсутствуют первичные учетные документы или они не были оформлены должным образом. Его использование станет важным шагом к прозрачности бизнес-процессов и обеспечению правильного налогового учета.

Основные преимущества для налогоплательщиков:

Легализация товаров – возможность поставить на учет товары без первичных документов;

Упрощение документооборота – дополнительный инструмент для легитимизации товарных операций;

Прозрачность учета – повышение качества налогового контроля и снижение рисков недоимки или штрафных санкций.

Для оформления документа оприходования налогоплательщики могут обратиться в налоговый орган и заполнить соответствующую форму. Подробная информация о процедуре и требованиях будет опубликована на официальных страницах налоговой службы.

Просим внимательно отнестись к данному нововведению и своевременно воспользоваться возможностью легализации товаров.

Легализовать товары можно только до 1 апреля 2025 года!

Отметим, что оприходованию не подлежат:

– Алкогольная продукция, табачные изделия, лекарственные средства, медицинские изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов.

– Нефть и нефтепродукты (за исключением смазочных масел и масел прочих – коды ТНВЭД 2710197100-2710199800).

– Товары, на которые имеются решения налоговой службы о результатах проверки или судебные решения, вступившие в законную силу.