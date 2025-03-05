В Бишкеке прошел 3-й раунд политконсультаций Кыргызстана и Словении

В городе Бишкек Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров и Государственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Словения Марко Штуцин провели 3-й раунд политических консультаций.

В ходе переговоров стороны детально обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Словенией. Особое внимание было уделено углублению взаимовыгодных торгово-экономических отношений, а также обмену опытом в различных областях.

Стороны также рассмотрели вопросы расширения договорно-правовой базы между двумя государствами и организации взаимных визитов на высоком уровне.

Особое внимание было уделено горным инициативам, в частности, международной конференции "Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития", Всемирному фестивалю горной молодежи, а также реализации программы "Горное пятилетие", итоги которой планируется подвести в 2027 году в рамках Второго Глобального горного саммита "Бишкек+25".