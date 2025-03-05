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КР получит дополнительное финансирование на улучшение первичной медпомощи

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Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев провел переговоры с делегацией Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР) по вопросам дополнительного финансирования Программы повышения качества первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе встречи был подписан протокол, который завершил переговорный процесс.

Программа, которая реализуется в рамках Государственной программы по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы, получила дополнительное финансирование на 100% из грантовых средств. Важной особенностью программы является использование индикаторов качества для определения уровня финансирования, что подразумевает необходимость комплексного улучшения качества предоставляемых медицинских услуг. В рамках программы с 2020 по 2024 годы будет закуплено современное лабораторное и диагностическое оборудование для 53 организаций ЦСМ/ЦОВП. Это позволит улучшить доступность медицинских услуг для беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями, такими как артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Министр подчеркнул, что основная цель программы – повышение доступности и качества медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи, что станет важным шагом в реализации государственной программы по охране здоровья граждан.


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URL: https://www.vb.kg/443596
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медицина, Помощь
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