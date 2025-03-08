Свердловская область заинтересована в покупке продуктов из Кыргызстана

В Кыргызстан прибыла официальная делегация из Свердловской области Российской Федерации во главе с заместителем губернатора Владимиром Козловым. В состав делегации вошли министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также представители региональных компаний и заинтересованных предприятий в налаживании сотрудничества с кыргызскими партнерами по поставке пищевой продукции на рынок Свердловской области.

Делегация посетила такие компании как:

- ОсОО "ПродИмпекс"

- ОсОО "Эко Фармер"

- ОсОО "Бай Элим".

В ходе визитов предприятий обсуждались вопросы о долгосрочном партнерстве по поставкам пищевой продукции в торговые сети Екатеринбурга.

В целях заключения конкретных договоров состоялась встреча с представителями торговых сетей Российской Федерации.

Со стороны российских торговых сетей. таких как ТД "Доктор Аппетит" (торговая сеть "Верный"), ООО "ТК Меридиан", ООО "Продовольственная компания", ООО "Флагман", ТПК "Бест" есть заинтересованность в покупке свежих и переработанных овощей и фруктов, орехов, бобовых.