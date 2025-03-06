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Вратарь ЦСКА Акинфеев рассказал о своей заветной мечте

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- Самуэль Деди Ирие
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Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА и капитан команды Игорь Акинфеев заявил, что не планирует завершать свою карьеру в ближайшее время. Контракт футболиста с клубом был продлён до конца сезона 2025/26, и он продолжит выступать в команде.

В интервью СМИ Акинфеев отметил, что хотя ранее и не задумывался о тренерской карьере, теперь рассматривает эту возможность после завершения футбольной карьеры. Однако он подчеркнул, что для него важно оставаться вовлечённым в спортивную деятельность, и он не хочет сидеть без дела после окончания своей профессиональной карьеры.

"Сейчас у меня есть силы и желание играть, а в будущем, возможно, стану тренером. Я не исключаю такой возможности", - сказал футболист.

Кроме того, вратарь рассказал о своей мечте после завершения карьеры - отправиться на рыбалку на месяц, чтобы насладиться тишиной и побыть наедине с собой.


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URL: https://www.vb.kg/443610
Теги:
Россия, футбол
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