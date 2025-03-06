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В Токмоке задержаны экс-налоговики по делу о хищении 8,5 млн сомов

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- Бактыгуль Акжолова
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По факту злоупотребления должностным положением задержаны экс-начальник УГНС по городу Токмок Н.М.М. начальник отдела по доходам О.Э.Б. начальник отдела по работе с налогоплательщиками З.Б.Ж. и частный предприниматель М.Р.С. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, должностные лица УГНС по г. Токмок, войдя в сговор с руководителем ИП Х.А.Х. с целью уклонения от уплаты налоговых платежей, намеренно искажали сведения в отчетных данных, предоставляемых в государственные органы, а также подделывали товарно-сопроводительные документы. Ущерб, нанесенный республиканскому бюджету, составил более 8,5 млн сомов. При этом фактически данная сумма может увеличиться в ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий.

3 марта указанные лица в порядке ст. 96 УПК КР водворены в СИЗО №1. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/443620
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, налоги, Токмок
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