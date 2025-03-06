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В Бишкеке за нелегальный бензин выписано штрафов на 336 тыс. сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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За нелегальную торговлю бензином с начала года наложено штрафов на 336 тыс. сомов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на территории столицы продолжаются рейды против продажи несанкционированной торговли горюче-смазочными материалами.

Мероприятия проходят в привычных для "стихийщиков" местах – по улице Профсоюзная от Фучика до П.Лумумбы, по ул.Достоевского, на территории МТУ Маевка и далее.

В рейдах участвуют Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек, сотрудники районных администраций, управления Государственной налоговой службы и УПСМ по ГУВД города Бишкек.

С начала года по линии Муниципальной инспекции нарушителям за нелегальное топливо составлено 112 протоколов на сумму 336 000 сомов.

За продажу бензина в бутылках на обочинах больше всего составлено протоколов в Первомайском районе на 120 000 сомов. Далее в Ленинском – 35 протоколов на 105 000 сомов, в Свердловском – 26 протоколов на 78 000 сомов, и на территории Октябрьского района – 11 протоколов на 33 000 сомов.

Отметим, продажа горючего в неустановленных местах – дело рисковое, поскольку не соблюдаются никакие правила техники безопасности и существует риск возгорания или взрыва.

За правонарушение предусмотрен штраф в размере 3 000 сомов, согласно ч.2 статьи 286 Кодекса КР о правонарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/443627
Теги:
мэрия, штраф, Бишкек, бензин
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