В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже велосипедов и самокатов

В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже самокатов и велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 26 февраля в милицию обратился гражданин К.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 20 февраля тайно похитили два велосипеда из подъезда, один стоимостью 50 000 сомов, а второй - 25 000 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР.

При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане Б.И. 1991 года рождения, С.М. 1996 года рождения и С.Ж. 2003 года рождения, которые были водворены в ИВС.

В ходе следствия установлено, что задержанные имеют причастность более чем к 15 фактам преступлений.