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В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже велосипедов и самокатов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже самокатов и велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 26 февраля в милицию обратился гражданин К.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 20 февраля тайно похитили два велосипеда из подъезда, один стоимостью 50 000 сомов, а второй - 25 000 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР.

При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане Б.И. 1991 года рождения, С.М. 1996 года рождения и С.Ж. 2003 года рождения, которые были водворены в ИВС.

В ходе следствия установлено, что задержанные имеют причастность более чем к 15 фактам преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/443629
Теги:
задержание, кража, Первомайский район, Бишкек
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