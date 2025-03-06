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Новая насосная станция в Бишкеке обеспечит теплом 30 тысяч абонентов

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- Назгуль Абдыразакова
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На пересечении проспекта Чуй и улицы Осмонкула активно продолжается строительство новой насосной станции. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, в настоящее время уже возведен корпус здания, ведутся земляные работы, готовится инфраструктура для прокладки труб, а также ожидается установка насосного оборудования.

Новая насосная станция будет оснащена восемью мощными насосами, каждый из которых обладает производительностью 2500 м³/час. Кроме того, проектом предусмотрено строительство трансформаторной подстанции и проведение берегоукрепительных работ.

Напомним, что в августе прошлого года состоялась церемония закладки капсулы под строительство насосной станции на тепломагистрали "Запад-1" при участии мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева.

Новая насосная станция обеспечит стабильную подачу тепла в центральную и западную части города. Этот объект был предусмотрен в схеме теплоснабжения еще с 1990-х годов, и его запуск положительно скажется на качестве отопления для 30 тысяч абонентов.


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URL: https://www.vb.kg/443635
Теги:
Бишкектеплосеть, строительство, Бишкек
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