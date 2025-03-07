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Государству возвращено здание Нарынского драмтеатра и земельный участок

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- Светлана Лаптева
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Нарынский областной суд удовлетворил иск Межрегионального управления по Нарынской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Согласно по решению суда, № 10-б государственной администрации Нарынской района от 09.01.2002 года изданного с нарушением Земельного кодекса Кыргызской Республики признан недействительным.

В частности, государству возвращены незаконно переданные в частную собственность здание Нарынского областного драматического театра имени М. Рыскулова и земельный участок с размером 18 метров в длину и 11 метров в ширину.


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URL: https://www.vb.kg/443637
Теги:
Нарынская область
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