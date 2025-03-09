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Наоми Осака извинилась перед болельщиками за свою игру

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- Самуэль Деди Ирие
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Четырехкратная победительница турниров Большого шлема Наоми Осака потерпела поражение в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе, уступив колумбийке Камила Осорио со счетом 6-4. Этот матч стал первым для Осаки после ее отказа от участия в Открытом чемпионате Австралии из-за травмы брюшной мышцы.

После поражения Осака выразила свое разочарование в социальных сетях, назвав этот матч "худшим в своей жизни" и извинившись перед болельщиками за свою игру.

На послематчевой пресс-конференции 26-летняя теннисистка объяснила свои трудности, отметив, что недостаток игровой практики сказался на ее выступлении. "Многое чувствовалось крайне нестабильно", - призналась Осака, особенно выделяя проблемы с подачей. Тем не менее, она подчеркнула, что полностью здорова и сосредоточена на возвращении к лучшей форме.

Для Осорио эта победа стала исторической, так как она стала первой колумбийской теннисисткой, победившей бывшую первую ракетку мира в туре WTA. После матча Осорио поделилась эмоциями: "Я очень хотела сыграть на этом корте. Я была взволнована и с нетерпением ждала матча… Не могу поверить, что победила."

Теперь Осака, которая после возвращения на корт испытывает трудности с набором формы, сосредоточится на предстоящем турнире в Майами, который стартует 16 марта. Несмотря на разочарование, она сохраняет оптимизм и надеется вернуть свою лучшую игру в ближайшие недели.


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URL: https://www.vb.kg/443652
Теги:
теннис
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