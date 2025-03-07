Посол Индии: Права, равенство, расширение возможностей - девиз праздника

Посол Индии в Кыргызстане господин Бирендера Сингх Ядава и его супруга устроили настоящий праздник для кыргызстанок в честь Международного женского дня с искренними поздравлениями, песнями, с занятием йогой и, конечно, праздничным угощением и подарками. На прием были приглашены журналисты, сотрудники международных и общественных организаций, творческих союзов и другие.

Перед началом торжества по традиции его участницы и жена посла зажгли лампу. Огонь - часть ритуала поклонения, благоприятных событий и новых начинаний в Индии. Считается, что свет лампы рассеивает тьму, невежество и негатив, а также приветствует божественное присутствие в пространстве. Огонь горел на протяжении всей встречи, привнося и впрямь умиротворение и гармонию в нее.

- Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем! Вы делаете этот мир прекраснее и добрее. Желаем вам оставаться такими же исключительными, добиваться успеха во всем, что для вас действительно важно, – сказал Бирендера Сингх Ядава.

Бирендера Сингх Ядава напомнил, что девиз Международного женского дня в этом году очень актуален для всех стран мира – "Для всех женщин и девочек: права, равенство и расширение возможностей". По словам господина посла, девиз призывает активизировать постоянные действия по обеспечению равных прав, возможностей и участия женщин в инклюзивном будущем, уделять особое внимание молодежи как катализатору изменений. 2025 год также знаменует 30-ю годовщину Пекинской декларации и Платформы действий. Это повод, как считает посол, отметить вклад, достижения, лидерство и стойкость женщин.

- С момента обретения независимости Индия обеспечила равенство и права женщин, которые закреплены в Основных правах Конституции. За последние десять лет правительство Индии под руководством премьер-министра Моди предприняло многочисленные шаги для расширения прав и возможностей женщин и превращения их в равноправных партнеров в истории развития Индии. Чтобы повысить политическое представительство в федеральном парламенте и законодательных собраниях штатов, законопроект о резервировании мест выделяет треть всех мест для женщин. Для расширения финансовых прав и возможностей в рамках программы премьер-министра по выдаче кредитов "Мудра" 69 процентов кредитов были выданы женщинам-предпринимателям.

Женщин поддерживает также программа "Stand-Up India". Различные законы и распоряжения правительства Индии делают жизнь женщин достойной, здоровой, легкой, безопасной и полной прав: 72 процента домов из 25,6 миллиона, построенных в рамках программы премьер-министра по предоставлению жилья, находятся в единоличной или совместной собственности женщин. Это позволяет воплотить в жизнь чаяния миллионов женщин иметь собственное жилье, - рассказал посол о том, как правительство Индии старается поддержать женскую половину страны.

Существует, по словам господина посла, и множество других программ, таких, как почитание матери, финансовая безопасность женщин, доступность к медицинским услугам, которые играют важную роль в улучшении положения женщин. Многие из присутствующих на приеме впервые узнали, что Индия стала первой страной, которая развернула полностью женский миротворческий батальон в составе миротворческой миссии ООН в Либерии. В Индии, кстати, есть даже постоянная комиссия по делам женщин в Вооруженных силах страны.

- Индийские женщины теперь выполняют не только коммерческие рейсы, но и летают на истребителях, - с гордостью добавил посол. – А недавно мы провели первую в истории страны международную конференцию на тему: "Повышение роли женщин в поддержании мира: глобальная перспектива Юга", в работе которой приняли участие и кыргызстанки.

Документальный фильм, который продемонстрировали участницам торжества, наглядно показал, что индианки водят и поезда, занимаются наукой, работают в государственных учреждениях, учат детей – в общем, такие же активные как и в Кыргызстане.

В атмосферу праздника и радости привнесло и выступление студенческого ансамбля. Молодые люди исполнили несколько ритмичных и мелодичных, характерных для Индии песен. А члены студии йоги, открытой недавно при посольстве Индии в Бишкеке, предложили всем гостям выполнить несколько упражнений из йоги. Предложение было с радостью и смехом принято. После нескольких упражнений все действительно почувствовали новый прилив сил и энергии. И с большим удовольствием попробовали вкусные блюда индийской кухни, которые предлагали исключительно мужчины-сотрудники посольства, как еще одно подтверждение уважения к нам, женщинам.