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В РФ 150 кыргызстанцев получили долг по зарплате – 8 млн рублей

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- Назгуль Абдыразакова
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Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Санкт-Петербург оказало содействие гражданам КР, которые осуществляли трудовую деятельность в Ленинградской области и не могли получить заработную плату. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе выезда консульских сотрудников в Кингисеппский район было установлено, что порядка 150 граждан КР, работающих на крупном строящемся объекте, в течение двух месяцев не получают заработную плату. По итогам достигнутых договоренностей с работодателями, гражданам КР было выплачено около 8 миллионов рублей.

Министерство иностранных дел и загранучреждения продолжают работу по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/443664
Теги:
зарплата, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, МИД
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