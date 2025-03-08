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В Кыргызстане пройдет форум с участием 60 туроператоров из Германии

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане пройдет туристический форум с участием 60 туроператоров из Германии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции на международной туристической выставке ITB 2025, прошедшей 5 марта в Берлине, официально объявил о проведении в Кыргызстане DRV Destination Форума с участием 60 туроператоров из Германии.

В рамках мероприятия будут представлены туристические возможности Кыргызстана, а также создана площадка для укрепления прямых связей с немецкими туроператорами.

Форум организован в рамках меморандума о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, подписанного между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и крупнейшей ассоциацией туроператоров Германии Deutsche Reiseverband (DRV). Документ был подписан во время официального визита президента Садыра Жапарова в Германию 25–27 ноября 2024 года.

Стоит отметить, что Департамент туризма и ассоциация Deutsche Reiseverband (DRV) также подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ еще больше укрепит связи между Кыргызстаном и Германией в туристической сфере, а также поможет укрепить позиции Кыргызстана на международном туристическом рынке.


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URL: https://www.vb.kg/443667
Теги:
Германия, туризм, сотрудничество, Кыргызстан, Минэкономики
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