Кыргызстан ратифицировал безвизовые соглашения с пятью странами

Ратифицированы соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительствами Республики Албания, Черногории, Королевства Таиланд, Боливарианской Республики Венесуэлы об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также Республики Кипр – владельцев дипломатических паспортов, подписанных в сентябре 2024 года в городе Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в настоящее время иностранные государства в рамках введения безвизового режима для кыргызстанцев дают согласие в основном для владельцев дипломатических и служебных паспортов, в то же время следует отметить, что поэтапное введение безвизового режима послужит следующим шагом для расширения безвизовых поездок для владельцев общегражданских паспортов.

Планомерная работа Министерства по увеличению количества подписанных соглашений о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов способствует повышению статуса общегражданского паспорта. Это, в свою очередь, напрямую влияет на дальнейшее упрощение визовых требований для граждан Кыргызстана, обладающих общегражданскими паспортами.

Таким образом, паспорт Кыргызской Республики улучшил свою позицию в интерактивном рейтинге паспортов "Индекс паспорта" на 14 пунктов по сравнению с 2023-2024 гг. По состоянию на 6 марта паспорт Кыргызской Республики занимает 67 место.

Министерство продолжит работу, направленную на создание благоприятных условий для зарубежных поездок граждан КР.