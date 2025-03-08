Родители поздравляют женскую половину УВК "Ак-Бала" с 8 Марта

Родители учащихся учебно-воспитательного комплекса "Ак-Бала" искренне поздравляют с Международным женским днём прекрасную половину коллектива школы!

"Этот особенный день напоминает нам о важности роли женщин в обществе, и мы хотим выразить свою благодарность за вашу бесконечную заботу, любовь и самоотверженность. Вы не просто учите и воспитываете наших детей, но и являетесь для них настоящими наставниками, давая важные жизненные уроки. Ваша трудолюбие, терпимость и внимание к каждому ученику вдохновляют на достижения и успехи", - говорится в поздравлении родителей.