Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 94.12 - 95.12

Silk Way Cup отложен до 2026 года из-за отсутствия спонсоров

205  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ожидаемый клубный футбольный турнир Silk Way Cup, организованный Центральноазиатской футбольной ассоциацией (CAFA), не состоится в 2025 году. Соревнования были отложены из-за отсутствия достаточного числа спонсоров.

Турнир, первоначально запланированный на март-апрель 2025 года, должен был включать 10 команд из стран Центральной Азии, включая Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В числе участников были клубы из Кыргызстана (Абдыш-Ата и Мурас Юнайтед), Таджикистана (Истиклол и Регар-ТадАЗ), Туркменистана (Шагадам и Алтын Асыр), а также узбекистанский АГМК. Финальная часть турнира должна была состояться с участием 8 команд.

Silk Way Cup стал бы первым крупным клубным турниром под эгидой CAFA, так как ранее организация проводила только турниры с участием национальных команд. Несмотря на то, что событие этого года не состоится, источники предполагают, что турнир может быть перенесен на 2026 год при условии обеспечения спонсорской поддержки и организационных усилий.

Это разочаровывающее известие для футбола Центральной Азии, так как Silk Way Cup обещал стать значимым шагом в развитии клубных соревнований в регионе, способствуя росту международной конкуренции и развитию футбола в странах Центральной Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443684
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  