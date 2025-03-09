Silk Way Cup отложен до 2026 года из-за отсутствия спонсоров

Ожидаемый клубный футбольный турнир Silk Way Cup, организованный Центральноазиатской футбольной ассоциацией (CAFA), не состоится в 2025 году. Соревнования были отложены из-за отсутствия достаточного числа спонсоров.

Турнир, первоначально запланированный на март-апрель 2025 года, должен был включать 10 команд из стран Центральной Азии, включая Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В числе участников были клубы из Кыргызстана (Абдыш-Ата и Мурас Юнайтед), Таджикистана (Истиклол и Регар-ТадАЗ), Туркменистана (Шагадам и Алтын Асыр), а также узбекистанский АГМК. Финальная часть турнира должна была состояться с участием 8 команд.

Silk Way Cup стал бы первым крупным клубным турниром под эгидой CAFA, так как ранее организация проводила только турниры с участием национальных команд. Несмотря на то, что событие этого года не состоится, источники предполагают, что турнир может быть перенесен на 2026 год при условии обеспечения спонсорской поддержки и организационных усилий.

Это разочаровывающее известие для футбола Центральной Азии, так как Silk Way Cup обещал стать значимым шагом в развитии клубных соревнований в регионе, способствуя росту международной конкуренции и развитию футбола в странах Центральной Азии.