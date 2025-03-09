Турки Аль эш-Шейх отказался от организации боя между Биволом и Бенавидесом

Турки Аль эш-Шейх, председатель Саудовской арабской федерации бокса, объявил, что больше не заинтересован в организации ожидаемого боя между чемпионами мира Дмитрием Биволом и Давидом Бенавидесом. В интервью он заявил, что переговоры между сторонами не увенчались успехом, и из-за этого он решил отказаться от дальнейших попыток провести этот поединок.

Этот бой между действующими чемпионами в полутяжелом и суперсреднем весах долгое время был одной из самых обсуждаемых тем в боксерском мире. Несмотря на первоначальный интерес и стремление организовать встречу, проблемы с договоренностями между командами боксеров стали причиной отказа Аль эш-Шейха от реализации проекта.

Теперь шейх сосредоточится на других амбициозных боксерских мероприятиях, которые планируются в Саудовской Аравии.