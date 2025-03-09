Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру, став новым чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Российская звезда проделала впечатляющий путь, легко расправляясь с топовыми претендентами, что привело ко второму шансу на титул в UFC за последние четыре года. После неудачи в первом бою за золото против Яна Блаховича, Анкалаев был настроен доказать, что во второй раз он станет чемпионом в Лас-Вегасе.

Победы подряд над Джонни Уокером и Александром Ракичем обеспечили ему шанс на бой за титул Перейры. Идя в захватывающее противостояние с серией из 13 побед подряд, 32-летний российский боец использовал свою победную динамику, чтобы разрушить планы бразильца, который намеревался подняться в другой вес и побороться за новый титул.

С самого начала было понятно, что Перейре предстоит тяжелая работа. Бразилец активно начал бой, используя свои фирменные удары по ногам и несколько быстрых ударов по корпусу. Однако ни один из них не потряс российского претендента. Анкалаев продолжал работать в конце раунда, но, вероятно, Перейра выиграл этот отрезок боя.

Этот бой продолжает обсуждаться, и победа Анкалаева утвердила его на вершине полутяжелого веса. Теперь он владеет титулом и готов защищать его против других топовых претендентов, что обещает быть захватывающим этапом его карьеры.