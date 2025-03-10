Апти Алаудинов: Дональд Трамп не является другом для России

Интервью с российским чеченским военным деятелем, заместителем начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-лейтенантом, Героем России Апти АЛАУДИНОВЫМ.

Апти Аронович, после нашумевшего скандала в Овальном кабинете Белого дома начнёт меняться геополитический расклад, следовательно, наступит ренессанс в российско-американских отношениях. По крайней мере, так пишут многие российские СМИ. Ваше мнение?

– Полагаю, изначально будет правильно сказать, кто бы ни предпринимал попыток возносить Президента США, делая из него сторонника сближения с РФ, мы должны чётко понимать, что Д. Трамп не является другом для России. Он определённо преследует только лишь свои цели и задачи, являясь другом только для США. Давайте формулировать правильно: госдолг США составляет около 36 триллионов долларов США; плюс колоссальная нагрузка на ВПК США. Поэтому Д. Трамп стремится притормозить эти процессы для возрождения национальной экономики, восстановления резервов и прочих ресурсов. А после этого совершенно понятно, что риторика США станет такой же, какой она была прежде. Тут есть один нюанс. На данный момент формируется альтернативное мировое объединение БРИКС. В рамках данного объединения может появиться альтернативная валюта в качестве международной. Тогда актуальность доллара может понизиться. Это вызывает у них опасения. Мы видим, что Д. Трамп позиционирует себя неким всемирным миротворцем, не желающим видеть войны. Но ровно четыре года назад, когда Д. Трамп был президентом США, он, по сути, и подвёл США и Украину к последующим произошедшим событиям. Есть игра в "хорошего и злого полицейского". Так вот "плохой полицейский" сделал за четыре года максимум: направил вооружение, оснащение, финансы. Но стало понятно, что таким образом Россию не одолеть. Тем более, что экономика РФ выстояла и показала рост. Теперь они вынуждены остановиться, прекратить финансовые вливания и начать восполнять свои военные резервы. Поэтому считать, что американцы хотят заключить договор только в интересах России, неправильно. Им просто надо сейчас оторвать Россию от союзников: Китая, Индии, Ирана, Северной Кореи. Сейчас Россия делает акцент на взаимодействие с перечисленными странами. Именно поэтому России будут предлагать разные форматы сотрудничества.

Мне лишь непонятен оптимизм, который транслирует определённый пул российских СМИ, демонстрирующий несусветные выгоды для Росси от данного возможного соглашения. Такой медийный нарратив есть, причём однозначно. Очередные иллюзии?

– В России есть группы политических элит, чьи интересы разновекторны. Кто-то ориентирован на Китай, кто-то на Европу и США. Там у них размещены огромные средства и ресурсы. Они желают любыми путями вновь добраться до них, возобновив свой праздный образ жизни. Владимир Путин – политик талантливый и мудрый. Россия не идёт на попятную. Сегодня российская армия боеспособная, которая эффективно ведёт военные действия. России с этих позиций будет удобно вести переговоры. Д. Трамп также будет стремиться к извлечению максимальных выгод для США. Дело в том, что Россия не нуждается просто в территориях. Просто Москва не хочет получить на расстоянии пятисот километров блок НАТО с системой ПРО. Если бы Запад дал тогда ещё гарантии о не вхождении Украины в НАТО, то ситуация была бы иной. Так, в Кремле есть разные политические группы, однако при любом раскладе Владимир Владимирович имеет своё видение, свой ракурс.

Как может завершиться украинский конфликт?

– Россия никогда не пойдёт на заморозку конфликта по линии боестолкновения, то есть это будет неприемлемым для Владимира Владимировича. Может быть и другое решение. Вполне возможен и территориальный распад Украины. Если территории, конституционно закреплённые за РФ, отойдут к ней, то исход будет один. Если же согласиться на остановку боевых действий по линии соприкосновения, то в этом случае буквально через некоторое время они вновь возобновятся. Мы не можем предсказать, какая политика будет в США через четыре года. Должен быть "козырь в руках", как выразился сам Д. Трамп в беседе с В. Зеленским. Видите ли, американская политика очень непостоянна. Украина должна была это учитывать как фактор. Мы же видели, как США ушли из Афганистана, и это должно было стать для них уроком. В. Зеленский, устроивший "баталию" в Овальном кабинете, уже говорит, что готов к переговорам, так как европейская поддержка не сможет укрепить Украину в конфликте с Россией. Основные мощности ВПК находятся в США и принадлежат американским миллиардерам. Таким образом, версий и сценариев завершения украинского конфликта я слышал достаточно. В конечном итоге, всё будет решаться на основе интересов.

Скоропостижно скончался известный российский трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, оставив после себя большое наследие. Отдавая дань памяти выдающемуся деятелю, хотелось бы услышать от вас несколько слов…

– Новость с смерти Бувайсара Сайтиева для нас стала огромной трагедией. Он был одним из самых заслуженных спортивных деятелей России. С Бувайсаром Сайтиевым ушла целая эпоха. Для нас – чеченцев – он был одним из эталонов, на которого равнялась наша молодёжь. Бувайсар Сайтиев – большая потеря для чеченского народа, как и для России в целом. О нём всегда будут помнить. Заслуги Бувайсара Сайтиева никогда не забудут!

Беседовал Эрик ИСРАИЛОВ

Источник: газета "Общественный рейтинг"