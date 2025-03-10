Два важных события состоятся на этой неделе. Гороскоп с 10 по 16 марта

Два важных события состоятся друг за другом на этой неделе. В пятницу, 14 марта Полнолуние и полное лунное затмение, а с 15 марта Меркурий начинает ретроградное движение, которое продлится до 7 апреля, а потому в делах, продвижении документов, поставке товара, посылок могут возникать пробуксовки. Воздержитесь от покупок в кредит. Зато есть шанс завершить давно начатые дела. Важные и срочные дела запланируйте на первые дни недели.

Овен – в первой половине недели можно рассчитывать на решение финансовых вопросов и дополнительные финансовые поступления. Удачными окажутся покупки, в том числе в рассрочку. Во второй половине недели повремените с переходом на другую работу, да и дополнительные задания не взваливайте на свои плечи. Перегрузив себя заботами, можно почувствовать недомогание. Позвольте себе достаточно отдыхать, равномерно распределяя дела.

Телец – первую половину недели посвятите общению и решению срочных вопросов. Полезными будут советы друзей, коллег по работе и деловых партнёров. Можно браться за совместные проекты. Во второй половине недели выдержитесь от споров, даже если собеседники будут провоцировать вас. Втягиваясь в опасные обсуждения, вы можете увязнуть в длительном конфликте, который усложнит личную жизнь. Знакомства окажутся недолговечными.

Близнецы – в начале недели руководство будет склонно рассмотреть положительно ваши запросы, а посещение различных инстанций позволит получить необходимые документы. Если документы необходимо получить срочно постарайтесь уложиться в это время. Во второй половине недели вы можете часто сталкиваться с критическими замечаниями как домочадцев, так и руководства. Можно столкнуться с бюрократическими проволочками, усложняющими получение документов.

Рак – поездки, встречи, как деловые, так и дружеские в начале недели сложатся успешно. Вы сможете прийти к важным договорённостям, встретиться с друзьями, устроить свидание. Постарайтесь устранить недопонимание в общении, решив спорные вопросы Если необходимо отправить посылку, то поотопритесь. Вторая половина недели эмоционально не стабильная. Поездки могут складываться хаотично, отправленные посылки задерживаться. Возможны опоздания на встречи, что создаст недовольство. Проблемные темы в разговорах лучше не затрагивать.

Лев – улучшить финансовое положение и достичь роста доходов будет вполне под силу в первой половине недели. Поддержка влиятельных людей будет на вашей стороне, что также внесёт лепту в решении вопросов карьерного роста, получения документов и доходов. Удачны инвестиции и покупки. Во второй половине недели воздержитесь от поспешных шагов в финансовой сфере. Всё будет не так однозначно и риск может привести к убыткам. Повремените с покупками, особенно в кредит.

Дева – деловые партнёры и домочадцы будут открыты к диалогу в первые дни недели и этим важно воспользоваться для решения значимых вопросов. Продуктивно сложатся встречи с людьми издалека, публичные выступления и поездки. Вторая половина недели сложится иначе. За вежливыми улыбками могут скрываться недобрые намерения, а достигнутые договорённости и полученные обещания окажутся пустым звуком. Постарайтесь никому и ничего не доказывать.

Весы – до четверга приложите все усилия для пополнения казны. Вы сможете создать дополнительные источники доходов, благополучно сменить работу, либо взять новые перспективные дела. Несмотря на загруженность, уделите время здоровью, поскольку в оставшиеся дни недели самочувствие может пошатнуться. В это время постарайтесь не перегружать себя делами и не соглашаться в короткие сроки выполнить большой объём работы.

Скорпион – возникающие в первой половине недели идеи не только оригинальны, но ещё и вполне выполнимы. Вместе с деловыми партнёрами или хорошими знакомыми вы их реализуете, если на станете мешкать. Свидания в это время помогут решиться на следующий шаг в отношениях. Протянув с важным разговором до второй половины недели, вы можете столкнуться с критикой, переносами встреч, придирками, что в итоге застопорит начинания.

Стрелец – планы по преобразованию в доме и собственном бизнесе, которые появятся в первой половине недели вполне осуществимы и помогут достичь желаемых результатов. Разговор с домочадцами уберёт недопонимания и шероховатости в общении. После четверга воздержитесь от обещаний и принятия важных решений. Повиснув в воздухе они могут стать причиной длительных разногласий. Повремените с переездами и перестановками в доме.

Козерог – поездок и общения в первой половине недели будет хоть отбавляй, но пользы они принесут много. Удастся продвинуться в учёбе, получить ценные советы, которые помогут достичь успеха как в карьере, так и отношениях. Ожидается много полезных знакомств. Стоит заняться отправкой посылок, либо товара. Вторая половина недели также будет насыщена всякого рода информацией, но зачастую это будут фейки, слухи, способны многое усложнить. Поездки не желательны.

Водолей – пополнение казны и совершение удачных покупок ожидается в первой половине недели. В это же время можно заняться инвестированием. Есть шанс увеличить доходы. Можно совершать сделки с недвижимостью. Во второй половине недели лучше обходить стороной магазины, в том числе онлайн. Траты как на покупки, так и инвестиции не желательны. Есть риск поддаться на эмоциональные порывы и потратить деньги впустую.

Рыбы – ваша инициатива придётся ко времени и к месту в первой половине недели. Ваши идеи подхватят знакомые и домочадцы, помогая их претворить в жизнь. Удастся положить начало реализации значимых для вас идей. Стоит обсудить сложные темы и вопросы. В это время вы сможете преодолеть возможный кризис. Во второй половине недели ваша инициативность может вам и создать проблемы. Воздержитесь от резких комментариев и замечаний, а также не вступайте в споры.

Астролог Андрей Рязанцев