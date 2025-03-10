Национальная безопасность начинается с киберустойчивости ИИ - эксперт

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в государственную инфраструктуру - это не просто технологический прогресс, но и значительный риск для национальной безопасности. Кыргызстан, стремящийся к цифровому развитию, сталкивается с необходимостью внедрения ИИ, но прежде чем это произойдет, важно провести всестороннюю оценку угроз и зрелости кибербезопасности во всех вовлеченных организациях. Об этом предупреждает вице-президент международной компании по кибербезопасности Soteryan Джафар Багиров.

"Без высочайшего уровня предосторожности последствия могут быть катастрофическими: утечки данных, компрометация критически важных систем, зависимость от иностранных технологий и даже потеря цифрового суверенитета. Как и многие другие страны, Кыргызстан сталкивается с необходимостью внедрения ИИ, но перед этим должны быть проведены всесторонние оценки угроз и зрелости кибербезопасности во всех вовлеченных организациях. Самое важное - эти аудиты и проверки должны выполняться независимыми международными компаниями, обладающими необходимым опытом, знаниями и командой высококвалифицированных специалистов", ‎- говорит Багиров.

По словам вице-президента Soteryan, основная проблема заключается в том, что ИИ обрабатывает огромные объемы данных, и, если эти данные попадут не в те руки, последствия могут быть непредсказуемыми.

"Существует реальный риск кибератак, при которых злоумышленники намеренно "отравляют" модели ИИ, манипулируя их результатами. Более того, если используются иностранные технологии ИИ, нет никакой гарантии, что в них отсутствуют встроенные уязвимости, которые могут позволить внешним силам получить контроль или несанкционированный доступ. Политическая нестабильность или санкции также могут привести к отключению этих технологий, что полностью парализует государственные функции, зависящие от них", ‎- продолжил он.

С учетом этих рисков Кыргызстан должен тщательно выбирать партнеров и разрабатывать собственные стратегии по снижению зависимости от иностранных решений.

В этом контексте стратегическое сотрудничество с Россией может стать ключевым фактором для обеспечения технологического суверенитета Кыргызстана. Россия обладает передовыми компетенциями в сфере ИИ. Занимающая одно из лидирующих мест в мире по использованию искусственного интеллекта, она готова делиться своими достижениями. Уровень внедрения ИИ в приоритетных секторах российской экономики достиг 31,5%, а за последние два года этот показатель вырос в 1,5 раза. Треть российских компаний уже используют ИИ для решения рабочих задач.

Важно, что российские решения, ориентированы на локальные потребности стран-партнеров. Недавние соглашения между правительством Кыргызстана и российскими технологическими институтами, такими как Сколковский институт науки и технологий, закладывают основу для создания устойчивой цифровой экосистемы в республике. Это позволит Кыргызстану даже несмотря на свои скромные ресурсы, активно включится в гонку за внедрение передовых технологий.

Главной целью Кыргызстана в сотрудничестве с Россией является достижение технологического суверенитета. Сегодня страна сильно зависит от импорта западных и китайских технологий, что делает ее уязвимой в условиях глобальной конкуренции. Российские IT-решения, которые уже доказали свою эффективность, помогут Кыргызстану снизить эту зависимость.

Казалось бы, разве это не смена одной страны происхождения технологий на другую? На самом деле нет. Российские технологии искусственного интеллекта имеют ключевое преимущество перед китайскими и западными аналогами - суверенный контроль и меньшая зависимость от внешних геополитических факторов.

В отличие от китайских технологий, российские решения обеспечивают большую прозрачность и доступность к исходному коду, что позволяет минимизировать риски закладок и скрытых алгоритмов. Использование китайских ИИ-систем в госуправлении или стратегических секторах может сделать страну уязвимой перед изменениями в китайской политике, включая экспортные ограничения или механизмы удаленного контроля. В отличие от этого, Россия предлагает партнерам более гибкие условия сотрудничества, не ограниченные политическими рамками.

Западные технологии также представляют угрозу, так как их использование связано с жесткими санкциями, цензурой и юридическими ограничениями. Компании, такие как Google, Microsoft и OpenAI, жестко регулируются законодательством США и ЕС. Российские же решения ориентированы на локальную специфику, обеспечивая независимость и возможность полного контроля над данными.

Тем не менее, процесс внедрения ИИ неизбежно требует комплексных мер. Чтобы минимизировать существующие риски, по словам Джафара Багирова, необходимо внедрить строгие меры контроля. Перед развертыванием ИИ должны быть проведены детальные кибербезопасностные аудиты для оценки готовности и защищенности всех вовлеченных структур.

"Однако одних внутренних проверок недостаточно - критически важен независимый взгляд со стороны. Международные компании, специализирующиеся на кибербезопасности, обладают обширным опытом в борьбе с подобными угрозами и точно знают, на что следует обращать внимание. Только они могут провести глубокий анализ инфраструктуры, протестировать системы на уязвимости и объективно оценить готовность страны к внедрению ИИ. Без постоянного мониторинга этот процесс попросту невозможен. В стране должны быть созданы специализированные центры кибербезопасности, которые обеспечивают круглосуточное наблюдение, выявляют аномалии и мгновенно реагируют на инциденты", ‎- подчеркивает Багиров.

Он настаивает, необходимо непрерывно отслеживать возможные утечки данных, журналы активности, поведение пользователей и случаи компрометации учетных записей. Возможность обнаруживать украденные аккаунты, связанные с инфраструктурой ИИ - будь то через IP-соединения, доменные связи или активность конечных точек - должна быть обеспечена для своевременного реагирования и устранения угроз.

"Инструменты разведки утечек данных, такие как Breach Intelligence Platform (BIP) компании Soteryan, могут стать потенциальным решением. BIP является крупнейшей платформой в мире, которая фиксирует потенциальные киберугрозы и предоставляет своим клиентам уведомления в реальном времени, позволяя предотвратить кибератаку еще до ее начала", ‎- добавил вице-президент компании.

Власти республики согласны с экспертом. Решено, что для дальнейшего развития технологий в Кыргызстане будет создан центр инновационных технологий. Он займется внедрением ИИ и квантовых вычислений. Это негосударственное учреждение, финансируемое за счет государственных субсидий и спонсорской помощи, станет платформой для разработки и реализации инновационных проектов.

Кроме того, в республике уже создан Национальный совет по искусственному интеллекту. Он отвечает за выработку стратегических решений и внедрение передовых технологий. В ближайшее время будет утверждена Национальная стратегия по ИИ, которая определит основные направления развития этой сферы.

Кыргызстан также предложил странам Евразийского экономического союза создать Региональный хаб ИИ, который станет площадкой для обмена знаниями, ресурсами и лучшими практиками.

Важной частью этой инициативы должно стать развитие образовательных программ, поскольку, как отмечает эксперт, человеческий фактор остается одной из главных причин утечек данных и кибервторжений. Если сотрудники не обладают необходимыми знаниями о том, как безопасно работать с ИИ-системами, даже самые передовые технические меры окажутся неэффективными.

Именно поэтому необходимо регулярно проводить тренинги по кибербезопасности, тестирование на проникновение и моделирование кибератак, чтобы оценить и повысить устойчивость инфраструктуры, связанной с ИИ.

"ИИ может стать мощным инструментом для государственных операций, но только в том случае, если его внедрение осуществляется под жестким контролем в области безопасности. Если контроль над ИИ будет потерян, он может превратиться в оружие в руках противников. Именно поэтому любая организация, работающая с ИИ, должна находиться под постоянным кибернаблюдением, с жестким контролем доступа и мгновенными механизмами реагирования на подозрительную активность. Самое важное - все аудиты, проверки безопасности и подготовительные меры должны проводиться не внутри страны, а независимыми международными экспертами, не связанными с локальными структурами, чтобы обеспечить объективную оценку реального состояния кибербезопасности. Только такой подход, в сочетании с надежной платформой разведки утечек данных, позволит интегрировать ИИ в государственное управление без угрозы национальной безопасности", ‎- резюмировал вице-президент международной компании по кибербезопасности Soteryan Джафар Багиров.