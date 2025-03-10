13 марта в некоторых районах Бишкека отключат воду

13 марта с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, а также на другие социальные и промышленные объекты. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отключение затронет район, ограниченный улицами Достоевского, Анкара, Ауэзова и железнодорожной линией, включая ж/м "Алты-Ордо", "Кара-Жыгач" и "Полицейский городок".

Причина - ремонтные работы на водозаборе "Контррезервуары" и городских водопроводных сетях.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за неудобства и просит заранее запастись водой.