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13 марта в некоторых районах Бишкека отключат воду

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- Назгуль Абдыразакова
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13 марта с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, а также на другие социальные и промышленные объекты. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отключение затронет район, ограниченный улицами Достоевского, Анкара, Ауэзова и железнодорожной линией, включая ж/м "Алты-Ордо", "Кара-Жыгач" и "Полицейский городок".

Причина - ремонтные работы на водозаборе "Контррезервуары" и городских водопроводных сетях.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за неудобства и просит заранее запастись водой.


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URL: https://www.vb.kg/443722
Теги:
Бишкекводоканал, отключение воды
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