Поздравление Президента Садыра Жапарова с Новым 2026 годом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым 2026 годом.

Текст новогоднего поздравления Главы государства (свободный перевод):

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые кыргызстанцы!

Вот и еще один год остается позади, мы закрываем двери очередного четвертьвекового этапа и вступаем на порог нового 2026 года.

Уходящий 2025 год, прежде всего, запомнился тем, что были окончательно уточнены границы суверенного Кыргызстана и завершена основная часть работ по их демаркации.

Полное решение пограничных вопросов - это прочная гарантия безопасности и независимости государства, а также важнейший фактор устойчивого развития нашей страны!

В словах нашего мудрого народа "добрые дела приходят вместе, а удача сопутствует им" нет ни тени сомнения.

Если раньше мы мечтали о том, чтобы в страну пришли инвесторы, то сегодня мы уже достигли уровня, когда сами выбираем тех инвесторов, чьи условия выгодны государству.

Интерес крупных мировых инвесторов к таким масштабным проектам, как железная дорога "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", ГЭС "Камбар-Ата-1", туристический комплекс "Ала-Тоо резорт", является наглядным тому подтверждением.

В уходящем году международный авторитет Кыргызстана еще больше укрепился.

Мы провели на высоком уровне важные международные мероприятия, в том числе заседание Организации Договора о коллективной безопасности, а также наладили сотрудничество с рядом государств, с которыми ранее не имели дипломатических связей.

Мирное, открытое и справедливое проведение досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша стало серьезным политическим достижением, наглядно показавшим, что в стране полностью утвердилась стабильность.

Дорогие кыргызстанцы!

Благодаря слаженной работе всех ветвей власти и целевому использованию бюджетных средств Кыргызстан вошел в тройку стран мира по темпам реального роста валового внутреннего продукта.

В условиях роста роли криптовалют в мировой экономике 24 декабря на одной из крупнейших мировых криптовалютных платформ - бирже Бинанс - был осуществлен листинг национального стейблкоина KGST, привязанного к кыргызскому сому в соотношении один к одному.

Это является подтверждением высокого уровня правового, институционального и регуляторного развития сферы виртуальных активов в Кыргызстане.

В целом достигнутые результаты подтверждают, что Кыргызстан последовательно движется по пути устойчивого развития.

Государство и далее будет активно работать над созданием и совершенствованием современных механизмов экономического роста, внедрением инноваций и формированием условий для долгосрочного развития страны, отвечающего интересам граждан и бизнеса.

Сердечно поздравляю всех соотечественников с праздником!

Пусть новый год принесет каждой семье мир и благополучие, а нашей стране - дальнейшее развитие, стабильность и новые достижения на благо Кыргызской Республики.

Уважаемые кыргызстанцы!

В этом году мы приняли "Национальную программу развития Кыргызской Республики до 2030 года" и будем полностью ее реализовывать.

Дорогие современники!

Стоя на пороге Нового года, с радостью могу сказать, что наш многонациональный созидательный народ, живущий в согласии, продолжая путь Айкол Манас ата, возвращается к исконному пути, которому следовал на протяжении веков.

На пути построения Нового Кыргызстана мы, безусловно, опираемся на наш мудрый народ, общественность, образованную и целеустремленную молодежь.

Если мы будем сохранять уважение к нашим аксакалам, хранящим нравственные ценности, а в сердцах молодежи укреплять святые понятия Родины, веры и почтения, неустанно трудясь, то все у нас будет хорошо.

Самое главное, давайте ценить наше единство, наше согласие, в котором укоренились благополучие и достаток.

Уважаемые соотечественники, пусть наступивший Новый год будет для всех нас благословенным!

Пусть в каждом доме горит свет достатка, изобилия и семейного счастья!

В новом году давайте достигать новых мировых высот!

С Новым годом!".