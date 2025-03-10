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Новак Джокович шокирован поражением от Ботика ван де Зандшулпа

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- Самуэль Деди Ирие
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Cербский теннисист Новак Джокович потерпел неожиданное поражение во втором круге турнира BNP Paribas Open в субботу, уступив Ботику ван де Зандшулпу со счетом 6-2, 3-6, 6-1. Это уже второй год подряд, когда Джокович вылетает на ранней стадии турнира от "везучего" участника, в прошлом году он проиграл итальянцу Луке Нарди.

24-кратный чемпион турниров Большого шлема плохо начал матч, совершив 14 невынужденных ошибок и позволив ван де Зандшулпу дважды его пробить в первом сете. Однако серб быстро пришел в себя во втором сете, сделав ранний брейк и поведя 3-0. Мощный удар с форхенда помог ему сравнять счет, вызвав аплодисменты от переполненной публики на стадионе Один.

Но ван де Зандшулп, который получил место в турнире после того, как 47-й номер мирового рейтинга Факуно Диас Аоста снялся с турнира, взял контроль над матчем в решающем сете. Голландец снова пробил Джоковича, исполнив идеальный лоб для выхода вперед с преимуществом 3-1. Он завершил сенсационную победу, когда мяч Джоковича вышел за пределы корта на матчболе, что привело к восторженным возгласам зрителей.

"Я начал очень хорошо, а потом, конечно, Новак вернулся," - сказал ван де Зандшулп после своей победы. "В конце я был рад вернуть свой уровень игры."

Эта победа стала важной вехой для ван де Зандшулпа, который также начал свой первый матч с отличного старта, поведя 3-0 против Ника Кирьоса, прежде чем австралиец снялся с матча из-за болей в запястье.

Поражение Джоковича стало последним в ряду неожиданных результатов турнира, так как в предыдущий день вышел из борьбы и первый сеяный Александр Зверев.


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URL: https://www.vb.kg/443730
Теги:
теннис
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